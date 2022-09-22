Курс евро на Мосбирже упал ниже 58 рублей

Курс евро впервые с 25 июля упал ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

Аналитик назвал опасным хранение сбережений в долларах и евро

По информации площадки, также упал курс доллара - впервые с 19 августа американская валюта продавалась дешевле 59 рублей.

Ранее председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов допустил отказ от конвертации пары доллар/рубль в будущем, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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