Курс евро на Мосбирже упал ниже 79 рублей
Впервые с 8 апреля 2022 года курс евро на валютных торгах Мосбиржи ускорил падение до 78,94 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 14:57 часов по московскому времени.
Отмечается, что падение составило 3,61%.
К 14:55 часам курс евро снижался до 79 рублей, а доллара - до 74,01.
21 апреля в 12:53 показатели по евро упали до 80 рублей, а по доллару - до 74,4 рублей.
Ранее бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер предупредил страны ЕС о крахе евро.
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