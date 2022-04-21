Курс евро на Мосбирже упал ниже 79 рублей

Впервые с 8 апреля 2022 года курс евро на валютных торгах Мосбиржи ускорил падение до 78,94 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 14:57 часов по московскому времени.

Отмечается, что падение составило 3,61%.