Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля

По данным торргов, к 11:27 мск курс американской валюты снижался до 77,98 рубля. Однако уже к 11:34 по Москве доллар укрепился до 78,05 рубля. По состоянию на 12:16 доллар торгуется на уровне 77,7 рубля.

При этом курс евро на торгах падал до 83,95 рубля. К 12:16 мск европейская валюта достигла отметки в 83,6 рубля.

