Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля
20 апреля 202212:32
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля.
По данным торргов, к 11:27 мск курс американской валюты снижался до 77,98 рубля. Однако уже к 11:34 по Москве доллар укрепился до 78,05 рубля. По состоянию на 12:16 доллар торгуется на уровне 77,7 рубля.
При этом курс евро на торгах падал до 83,95 рубля. К 12:16 мск европейская валюта достигла отметки в 83,6 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru