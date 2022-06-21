Курс евро на Мосбирже снизился ниже 57 рублей
Курс евро на Мосбирже снизился ниже 57 рублей впервые с мая 2015 года.
Как свидетельствуют данные торгов, евро потерял более 3%, опустившись ниже 57 рублей.
Также снижение показывает курс доллара. Валюта опустилась ниже 54 рублей, потеряв свыше 3%. На таком уровне доллар в последний раз находился в июне 2015 года.
Ранее аналитик Ярослав Кабаков в эфире НСН сообщил, что уже осенью 2022 года курс доллара может составить примерно 65-70 рублей, но российская валюта может показать дальнейшее ослабление рубля к концу года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+5 167 / сут.
Умерли
381 тыс.+114 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+6 163 / сут.
- Курс евро на Мосбирже снизился ниже 57 рублей
- Премьер Италии Драги признал эффективность санкций Евросоюза против России
- Среднюю ставку по ипотеке предложили снизить до 5 процентов
- РПЛ опубликовала календарь чемпионата России по футболу сезона 2022/2023
- Найден источник заражения жительницы Ставрополья сибирской язвой
- Суд запретил видео с поцелуем Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой
- Медведев поддержал решение сына вступить в ряды «Единой России»
- Лондон обратился к Москве из-за британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни
- Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей из приграничных районов
- Токаев заявил о необходимости продолжать переговоры по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru