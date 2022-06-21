Курс евро на Мосбирже снизился ниже 57 рублей впервые с мая 2015 года.



Как свидетельствуют данные торгов, евро потерял более 3%, опустившись ниже 57 рублей.

Также снижение показывает курс доллара. Валюта опустилась ниже 54 рублей, потеряв свыше 3%. На таком уровне доллар в последний раз находился в июне 2015 года.

Ранее аналитик Ярослав Кабаков в эфире НСН сообщил, что уже осенью 2022 года курс доллара может составить примерно 65-70 рублей, но российская валюта может показать дальнейшее ослабление рубля к концу года.