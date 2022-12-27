Курс евро на Мосбирже превысил 76 рублей

Курс евро на валютных торгах Московской биржи подскочил до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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Так, по состоянию на 18:09 мск 27 декабря стоимость европейской валюты поднялась до 76,1 рубля. Подорожал и американский доллар, курс которого составил 71,39 рубля.

Ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что в 2023 году возможны отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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