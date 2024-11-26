Курс евро на Forex превысил 110 рублей

При этом курс доллара по-прежнему превышает 105 рублей. Впервые с 23 марта 2022 года показатель преодолел эту отметку 25 ноября. По данным площадки на 16:15 мск стоимость доллара выросла на 1,83%, а в 16:42 мск прибавила ещё 2,08%, достигнув отметки в 105,259 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что курс доллара дойдет до 105 рублей и остановится.

По его словам, цены на нефть косвенно влияют на ослабление рубля, а политические заявления сегодня воздействуют только на рынок акций.

