Курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые за 20 лет
22 августа 202218:52
Курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets.
По данным на 18:29 мск, пара евро - доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:42 мск данный показатель составлял 0,9933.
Пока что курс доллара приблизительно равен курсу евро, но говорить о закате Европы рано, заявил 18 августа Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
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22 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru