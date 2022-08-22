Курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые за 20 лет

Курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

«Закат Европы отменяется»: экономист Калашников предрёк возврат евро к былым позициям

По данным на 18:29 мск, пара евро - доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:42 мск данный показатель составлял 0,9933.

Пока что курс доллара приблизительно равен курсу евро, но говорить о закате Европы рано, заявил 18 августа Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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