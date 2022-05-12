Курс евро достиг 69 рублей впервые с февраля 2020 года

Ранее агентство Bloomberg написало, что рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года благодаря мерам по контролю за движением капитала.

Со своей стороны, агентство «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Михаила Зельцера передает, что курс рубля неустойчив. За счет санкций и контрмер выходит дисбаланс спроса и предложения валют, продажа иностранной валюты перекрывает все покупки. Эксперт подчеркнул, что «отсюда и отвесное падение валютных пар, и фееричное укрепление рубля».

