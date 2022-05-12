Курс евро достиг 69 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов снизился до уровня 69 рублей впервые с февраля 2020 года.
5 мая курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Как свидетельствуют данные торгов на 10:55 мск, курс евро потерял 2,14%, достигнув отметки в 68,99 рубля за евро. К 11:10 курс евро снизился уже до 68,7 рубля, падение составило 2,55%. Вместе с тем курс доллара также опускался до 65,7 рубля.
Ранее агентство Bloomberg написало, что рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года благодаря мерам по контролю за движением капитала.
Со своей стороны, агентство «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Михаила Зельцера передает, что курс рубля неустойчив. За счет санкций и контрмер выходит дисбаланс спроса и предложения валют, продажа иностранной валюты перекрывает все покупки. Эксперт подчеркнул, что «отсюда и отвесное падение валютных пар, и фееричное укрепление рубля».
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