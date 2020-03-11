Курс доллара вырос до 73 рублей впервые с 2016 года

По данным агентства, стоимость американского доллара не поднималась на этот уровень с марта 2016 года.

Российская национальная валюта возобновила резкое снижение на фоне нового падения цен на нефть. Ранее сегодня сообщалось о том, что доллар преодолел отметку в 72 рубля.

Аналитик Финансового университета при Правительстве РФ, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский заявил, что если цены на нефть продолжат снижение, то курс доллара может превысить 90 рублей.

