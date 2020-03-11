Курс доллара вырос до 73 рублей впервые с 2016 года
Курс доллара достиг 73 рублей впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, стоимость американского доллара не поднималась на этот уровень с марта 2016 года.
Российская национальная валюта возобновила резкое снижение на фоне нового падения цен на нефть. Ранее сегодня сообщалось о том, что доллар преодолел отметку в 72 рубля.
Аналитик Финансового университета при Правительстве РФ, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский заявил, что если цены на нефть продолжат снижение, то курс доллара может превысить 90 рублей.
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