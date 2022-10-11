Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 64 рублей
Курс доллара впервые с 7 июля превысил отметку в 64 рубля. Об этом свидетельствуют результаты валютных торгов на Мосбирже.
По данным площадки на 17:06 мск 11 октября, американская валюта расчётами «завтра» подорожала на на 1,33 рубля - до 64,02 рубля. Евро также укрепляется - курс вырос на 1,6 рубля, до 63,02 рубля.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что те, кто не желает терпеть убытки, могут перевести валюту в юань, а доллары лучше всего продать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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