Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 64 рублей

Курс доллара впервые с 7 июля превысил отметку в 64 рубля. Об этом свидетельствуют результаты валютных торгов на Мосбирже.

Экономист: мы не увидим доллар по 50 рублей

По данным площадки на 17:06 мск 11 октября, американская валюта расчётами «завтра» подорожала на на 1,33 рубля - до 64,02 рубля. Евро также укрепляется - курс вырос на 1,6 рубля, до 63,02 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что те, кто не желает терпеть убытки, могут перевести валюту в юань, а доллары лучше всего продать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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