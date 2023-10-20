Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября

Рубль продолжает укрепляться, в частности, доллар торгуется ниже 96 рублей впервые с 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Курс американской валюты по состоянию на 11:18 по московскому времени снизился на 1.14 рубля, до 95,91 рубля, евро - до 101,44 рубля, на 1,36 рубля.

Ранее президент России Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике России. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

