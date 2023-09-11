Курс доллара упал ниже 96 рублей
11 сентября 202317:34
Доллар торгуется ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро - ниже 103 рублей впервые с 28 августа.
По состоянию на 16:13 по московскому времени рубль падал до отметки в 95,98 рубля, евро - до 102,98 рубля, следует из данных торгов на Мосбирже.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дедолларизация в БРИКС становится необратимой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru