Курс доллара упал ниже 96 рублей

Доллар торгуется ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро - ниже 103 рублей впервые с 28 августа.

По состоянию на 16:13 по московскому времени рубль падал до отметки в 95,98 рубля, евро - до 102,98 рубля, следует из данных торгов на Мосбирже.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дедолларизация в БРИКС становится необратимой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

