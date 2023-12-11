Курс доллара упал ниже 91 рубля

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 91 рубля, на минимуме в понедельник, 11 декабря, американская валюта торговалась за 90,7 рубля.

Евро торгуется за 98,03 рубля, юань снизился до 12,6 рубля.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» более эффективный по сравнению с повышением ключевой ставки инструмент, способствующий укреплению российской экономики.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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