Курс доллара упал ниже 91 рубля
11 декабря 202314:26
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 91 рубля, на минимуме в понедельник, 11 декабря, американская валюта торговалась за 90,7 рубля.
Евро торгуется за 98,03 рубля, юань снизился до 12,6 рубля.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» более эффективный по сравнению с повышением ключевой ставки инструмент, способствующий укреплению российской экономики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru