Курс доллара упал ниже 90 рублей

Американская валюта теряла 1,3 рубля, падая до 89,85 рубля в 13:45 по московскому времени, евро снижается на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.

Ранее инвестстратег Бахтин заявил, что рубль до конца января может укрепиться у отметки 90 за доллар. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

