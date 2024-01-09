Курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Американская валюта теряла 1,3 рубля, падая до 89,85 рубля в 13:45 по московскому времени, евро снижается на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.

Ранее инвестстратег Бахтин заявил, что рубль до конца января может укрепиться у отметки 90 за доллар. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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