Курс доллара упал ниже 90 рублей
9 января 202413:44
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Американская валюта теряла 1,3 рубля, падая до 89,85 рубля в 13:45 по московскому времени, евро снижается на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.
Ранее инвестстратег Бахтин заявил, что рубль до конца января может укрепиться у отметки 90 за доллар. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru