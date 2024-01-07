Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть для всех регионов

Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для всех покупателей, утверждает агентство Bloomberg.

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Решение касается в том числе азиатского рынка — ключевого для нефтяного экспорта Саудовской Аравии. Королевство уменьшит стоимость марки Arab Light на $1,5-2 за баррель.

Отмечается, что решение о корректировке принято на фоне снижения спроса на нефть.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о снижении поставок нефти из Ирана в Китай. По данным журналистов, Тегеран принял решение для поддержания высокой стоимости «черного золота», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.emirates247.com
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