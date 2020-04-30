Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на Мосбирже.

Отмечается, что курс доллара снизился на 1,56% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 72,9875 рубля. Последний раз курс доллара был зафиксирован на этом уровне 14 апреля текущего года.

Ранее экономист Алексей Коренев рассказал, в каком случае стоит покупать валюту в период нестабильной мировой ситуации.

