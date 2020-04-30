Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 14 апреля
29 апреля 202023:58
Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на Мосбирже.
Отмечается, что курс доллара снизился на 1,56% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 72,9875 рубля. Последний раз курс доллара был зафиксирован на этом уровне 14 апреля текущего года.
Ранее экономист Алексей Коренев рассказал, в каком случае стоит покупать валюту в период нестабильной мировой ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Еще 65 человек с коронавирусом скончались в Москве
- Россиянам со вторым гражданством разрешили покинуть страну
- Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом
- Жителей Самарской области обяжут ходить в масках с 1 мая
- Главу нижегородского управления ГИБДД нашли мертвым
29 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru