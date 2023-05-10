Курс доллара торгуется ниже 76 рублей

Курс доллара упал ниже 76 рублей, евро стоит 83,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные в ходе торгов на Мосбирже.

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По состоянию на 13:20 по московскому времени американская валюта торгуется по 76,11 рубля, евро - 83,62 рубля.

Стоимость нефти марки Brent также упала до 76,6 доллара за баррель.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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