Курс доллара составил 97 рублей к уровню закрытия предыдущих торгов
24 марта 202220:18
Курс доллара на Мосбирже снизился к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 97 рублей.
Таким образом, стоимость доллара упала на 73,75 копейки.
Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США перестает быть основной валютой в мире. Среди причин он назвал невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны.
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24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru