Курс доллара составил 97 рублей к уровню закрытия предыдущих торгов

Курс доллара на Мосбирже снизился к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 97 рублей.

Таким образом, стоимость доллара упала на 73,75 копейки.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США перестает быть основной валютой в мире. Среди причин он назвал невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны.

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ФОТО: pixabay.com
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