Курс доллара резко вырос и превысил 93 рубля
Курс доллара резко вырос и впервые с 7 декабря 2023 года превысил 93 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По данным плщадки на 14:15 мск 9 февраля, американская валюта в момент подорожала на 2,95% - до 93 рублей 53 копеек. Однако затем доллар также резко упал на 0,04% - до 90 рублей 81 копейки.
Такой же резкий скачок был зафиксирован и у европейской валюты. Сначала евро резко прибавил 0,68%, достигнув отметки 98 рублей 58 копеек, после чего потерял 0,15%, опустившись до 97 рублей 77 копеек.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с критикой президента РФ Владимира Путина в отношении использования руководством США доллара в качестве оружия и инструмента давления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приставы в 2023 году взыскали с невыездных россиян 93 млрд рублей
- Курс доллара резко вырос и превысил 93 рубля
- В Таиланде по ордеру Интерпола арестовали россиянина
- В РУСАДА пояснили, сможет ли Валиева участвовать в ледовых шоу
- Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж
- В Башкирии в ДТП на трассе погибли два человека
- Новый главком ВСУ Сырский выразил надежду на продолжение международной помощи
- В СПЧ возмутились из-за призыва активистов прикрыть монумент «Родина-мать»
- Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав
- СМИ: Кипрский банк Hellenic закрыл счета сотен россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru