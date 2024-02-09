Курс доллара резко вырос и превысил 93 рубля

По данным плщадки на 14:15 мск 9 февраля, американская валюта в момент подорожала на 2,95% - до 93 рублей 53 копеек. Однако затем доллар также резко упал на 0,04% - до 90 рублей 81 копейки.

Такой же резкий скачок был зафиксирован и у европейской валюты. Сначала евро резко прибавил 0,68%, достигнув отметки 98 рублей 58 копеек, после чего потерял 0,15%, опустившись до 97 рублей 77 копеек.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с критикой президента РФ Владимира Путина в отношении использования руководством США доллара в качестве оружия и инструмента давления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

