Курс доллара превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года
11 августа 202316:35
Курс доллара впервые с марта прошлого года превысил 99 рублей, следует из данных Мосбиржи.
По состоянию на 16:22 по московскому времени валюта выросла на 1,49 рубля, на пике курс доллара составлял 99,0025 рубля.
Евро торгуется выше 109 рублей.
Накануне Центробанк прекратил покупку валюты из-за ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru