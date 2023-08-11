Курс доллара превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара впервые с марта прошлого года превысил 99 рублей, следует из данных Мосбиржи.

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По состоянию на 16:22 по московскому времени валюта выросла на 1,49 рубля, на пике курс доллара составлял 99,0025 рубля.

Евро торгуется выше 109 рублей.

Накануне Центробанк прекратил покупку валюты из-за ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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