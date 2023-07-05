Курс доллара превысил 91 рубль

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей Режим ЧС объявлен в Ярославле после столкновения теплохода с пирсом Диагноз «сибирская язва» поставлен четырем жителям Тувы Автомобильные пробки перед Крымским мостом временно исчезли