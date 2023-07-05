Курс доллара превысил 91 рубль

Курс доллара на Мосбирже перешагнул отметку в 91 рубль впервые с марта прошлого года.

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 99 рублей

Таким образом, за текущий день американская валюта прибавила в стоимости 2,1 процента, достигнув на пике 91,05 рубля. Курс евро перевалил за отметку в 99 рублей.

Ранее в Центробанке объяснили причину снижения курса рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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