Курс евро на Мосбирже поднялся выше 99 рублей

Курс евро превысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года, об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"московская Биржа"ВалютаКурс ЕвроЕвро

Горячие новости

Все новости

партнеры