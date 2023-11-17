Курс доллара превысил 90 рублей

Курс доллара снова торгуется выше 90 рублей после падения до 88,8 рубля накануне. В пятницу американская валюта выросла на 1,2 процента.

«Наконец-то сработало!»: Рубль стремится к 85, игнорируя падение цен на нефть

На пике доллар стоил 90,19 рубля, юань торговался в пределах 97,4 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продажа валюты экспортерами поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Курс РубляКурс Доллара

Горячие новости

Все новости

партнеры