Курс доллара превысил 90 рублей
17 ноября 202318:05
Курс доллара снова торгуется выше 90 рублей после падения до 88,8 рубля накануне. В пятницу американская валюта выросла на 1,2 процента.
На пике доллар стоил 90,19 рубля, юань торговался в пределах 97,4 рубля.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продажа валюты экспортерами поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru