Курс доллара превысил 81 рубль на фоне пандемии COVID-19
Курс доллара на торгах Московской биржи в среду, 18 марта, впервые с 2016 года превысил отметку в 80 рублей и закончил сессию по курсу 80,87 рубля, евро достиг 88,3 рубля. Столь драматичная динамика наблюдалась на фоне продолжающегося падения цен на нефть: майские фьючерсы Brent торговались на уровне $25 за баррель, в моменте опускаясь до $24,5. Зависимый от нефтяных котировок рубль падает уже вторую неделю.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН предположил, что рубль ещё не достиг дна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Без нефтяных доходов Россию ждёт «идеальный шторм»
- Путин призвал готовиться к любому развитию событий из-за коронавируса
- Путин сказал, что будет делать в 2024 году
- Курс доллара превысил 81 рубль на фоне пандемии COVID-19
- Сергей Зверев рассказал, чем займется на карантине