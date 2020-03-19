Курс доллара превысил 81 рубль на фоне пандемии COVID-19

На открытии торгов в четверг доллар стоил больше 81 рубля, евро — 89. Позднее на Московской бирже доллар остановился на отметке 81, евро все также — 89, сообщает RT.

Рубль ослаб еще в начале марта, после провалившийся сделки участников ОПЕК+, сообщает телеканал «360».

«Где ЦБ?»: Доллар перевалил за 80 перед заседанием по ставке

Курс доллара на торгах Московской биржи в среду, 18 марта, впервые с 2016 года превысил отметку в 80 рублей и закончил сессию по курсу 80,87 рубля, евро достиг 88,3 рубля. Столь драматичная динамика наблюдалась на фоне продолжающегося падения цен на нефть: майские фьючерсы Brent торговались на уровне $25 за баррель, в моменте опускаясь до $24,5. Зависимый от нефтяных котировок рубль падает уже вторую неделю.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН предположил, что рубль ещё не достиг дна.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Курс ДоллараКоронавирус