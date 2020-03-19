Курс доллара превысил 81 рубль на фоне пандемии COVID-19

На открытии торгов в четверг доллар стоил больше 81 рубля, евро — 89. Позднее на Московской бирже доллар остановился на отметке 81, евро все также — 89, сообщает RT.

Рубль ослаб еще в начале марта, после провалившийся сделки участников ОПЕК+, сообщает телеканал «360».