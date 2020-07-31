Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
Впервые с середины мая курс доллара превысил отметку в 74 рубля. По данным Московской биржи, американская валюта расчетами «завтра» на 12.15 по московскому времени росла на 86 копеек, до 74 рублей 3 копеек. Курс евро расчетами «завтра» - на 99 копеек, до 87 рублей 64 копеек, подчеркивает RT.
Ранее НСН писала, что рубль продолжил падение на открытии валютных торгов в пятницу, 31 июля. Так, биржевой курс евро в первые минуты после открытия превысил отметку в 87 рублей, достигнув 87,2 рубля.
Последний раз курс евро поднимался выше 87 рублей 27 и 30 марта.
Падение рубля в пятницу обусловлено вчерашним решением Минфина не вводить налогообложение с дивидендов, рассказал НСН экономист Михаил Хазин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru