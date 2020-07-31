Биржевой курс евро превысил 87 рублей
31 июля 202010:15
Рубль продолжил падение на открытии валютных торгов в пятницу, 31 июля. Так, биржевой курс евро в первые минуты после открытия превысил отметку в 87 рублей, достигнув 87,2 рубля, свидетельствуют данные портала Investing.com.
Последний раз курс евро поднимался выше 87 рублей 27 и 30 марта.
Доллар тоже дорожает – до 73,3 рубля.
Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН спрогнозировал ослабление российской валюты до 80-85 рублей за доллар к ноябрю-декабрю.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- В России выявлено 5,4 тысячи новых случаев COVID-19
- Договор СНВ-3 могут продлить до октября
- Биржевой курс евро превысил 87 рублей
- Путин поручил поддержать лишившихся банковских вкладов россиян
- ФСБ накрыла ячейку экстремистов в Волгоградской области
31 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru