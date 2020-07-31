Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Рубль продолжил падение на открытии валютных торгов в пятницу, 31 июля. Так, биржевой курс евро в первые минуты после открытия превысил отметку в 87 рублей, достигнув 87,2 рубля, свидетельствуют данные портала Investing.com.

Последний раз курс евро поднимался выше 87 рублей 27 и 30 марта.

Доллар тоже дорожает – до 73,3 рубля.

Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН спрогнозировал ослабление российской валюты до 80-85 рублей за доллар к ноябрю-декабрю.

