Курс доллара превысил 109 рублей

По состоянию на 12:11 мск, американская валюта поднялась на 8,22%, до 109,55 рубля. Чуть позже стоимость доллара снизилась до 109,47 рубля.

Растёт и евро. По данным Мосбиржи на 12:08 мск, европейская валюта прибавила 8,8% - до 122,39 рубля. К 12:20 мск курс немного упал - до 121,79 рубля.

Ранее цена нефти Brent превысила отметку в $110 за баррель впервые с августа 2014 года, сообщает RT.