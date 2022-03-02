Курс доллара превысил 109 рублей
Курс доллара обновил исторический максимум, о чём свидетельствуют данные Мосбиржи, согласно которым он достиг 109,185 рубля.
По состоянию на 12:11 мск, американская валюта поднялась на 8,22%, до 109,55 рубля. Чуть позже стоимость доллара снизилась до 109,47 рубля.
Растёт и евро. По данным Мосбиржи на 12:08 мск, европейская валюта прибавила 8,8% - до 122,39 рубля. К 12:20 мск курс немного упал - до 121,79 рубля.
Ранее цена нефти Brent превысила отметку в $110 за баррель впервые с августа 2014 года, сообщает RT.
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