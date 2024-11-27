Курс доллара превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на международном валютном рынке FOREX преодолел планку в 108 рублей. Пара доллар/рубль прибавила за текущий день 3,04%. Американская валюта оказалась дороже 108 рублей впервые с 16 марта 2022 года.

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На межбанковском рынке за доллар в момент давали 108 рублей, 70 копеек. Официальный курс доллара, установленный Банком России на 27 ноября, составляет 105 рублей, 6 копеек, евро — 110 рублей, 49 копеек, юаня — 14 рублей, 44 копейки.

По оценке экспертов рынка, рубль продолжает оставаться под давлением большой геополитической неопределенности и опасений более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на валютный рынок также влияют санкции, введенные Вашингтоном в отношении «Газпромбанка».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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