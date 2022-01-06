Курс доллара поднялся выше 77 рублей
6 января 202209:15
Курс доллара поднялся выше 77 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 07:39 мск, курс американской валюты прибавил 38 копеек и вырос до 77,18 рубля. Доллар достиг этой отметки впервые с 21 апреля прошлого года, отмечает RT.
При этом евро подорожал на 52 копейки, до 87,34 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru