Курс доллара поднялся выше 77 рублей

По состоянию на 07:39 мск, курс американской валюты прибавил 38 копеек и вырос до 77,18 рубля. Доллар достиг этой отметки впервые с 21 апреля прошлого года, отмечает RT.

При этом евро подорожал на 52 копейки, до 87,34 рубля.

