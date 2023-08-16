Курс доллара опустился ниже 95 рублей, евро дешевле 103 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился до 103 рублей впервые с 3 августа.

Курс рубля возобновил падение после повышения ключевой ставки

Курс доллара также снизился и теперь торгуется ниже 95 рублей.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил «Радиоточке НСН», что повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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