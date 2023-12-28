Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря

По данным площадки на 14:20 мск 28 декабря, американская валюта подешевела на 1,43% - до 89 рублей 96 копеек. Через несколько минут падение замедлилось и доллар отыграл одну копейку (89 рублей 97 копеек).

Европейская валюта подешевела на 1,07% - до 100 рублей 9 копеек. Курс юаня также снизился - на 0,71%, до 12 рублей 64 копеек.

Ранее заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не намерен давать прогноз о курсе рубля к доллару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

