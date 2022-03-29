Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля

Курс доллара на 30 марта падает на 6,05 рубля. Курс европейской валюты одновременно уменьшился на 3,60 рубля и достиг 93 рублей за евро.

Доллар в ходе утренних торгов на Московской бирже уже опускался ниже 88 рублей впервые с конца февраля.

Эксперты отмечают, что на российскую валюту положительно влияет переговорный процесс между Россией и Украиной.

