Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
29 марта 202216:27
Рубль на Мосбирже торгуется по 83 рубля впервые с 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Курс доллара на 30 марта падает на 6,05 рубля. Курс европейской валюты одновременно уменьшился на 3,60 рубля и достиг 93 рублей за евро.
Доллар в ходе утренних торгов на Московской бирже уже опускался ниже 88 рублей впервые с конца февраля.
Эксперты отмечают, что на российскую валюту положительно влияет переговорный процесс между Россией и Украиной.
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29 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru