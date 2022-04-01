Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом после кратковременного падения американская валюта снова торгуется около 83 рублей, т.е. на вчерашнем уровне.

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До начала военной спецоперации России на Украине и последующих за ней санкций доллар стоит в среднем 76 рублей, а евро торговался по 86 рублей. Однако с конца февраля курс валют обновил исторические максимумы, доллар достигал 113,5 рублей, а евро продавался за 127 рублей.

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