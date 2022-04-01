Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля
Курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
При этом после кратковременного падения американская валюта снова торгуется около 83 рублей, т.е. на вчерашнем уровне.
До начала военной спецоперации России на Украине и последующих за ней санкций доллар стоит в среднем 76 рублей, а евро торговался по 86 рублей. Однако с конца февраля курс валют обновил исторические максимумы, доллар достигал 113,5 рублей, а евро продавался за 127 рублей.
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