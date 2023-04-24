Курс доллара опустился ниже 81 рубля
24 апреля 202313:14
Доллар дешевеет по отношению к рублю, американская валюта опускалась ниже 81 рубля, после чего откатилась, евро торгуется в пределах 89 рублей, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчетами по состоянию на 12:39 снизился на 60 копеек, до 81,1 рубля уже опускался до 80,79 рубля, евро – на 39 копеек, до 89,36 рубля.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что конец доминирования доллара закончится через пять лет, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru