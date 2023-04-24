Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Доллар дешевеет по отношению к рублю, американская валюта опускалась ниже 81 рубля, после чего откатилась, евро торгуется в пределах 89 рублей, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами по состоянию на 12:39 снизился на 60 копеек, до 81,1 рубля уже опускался до 80,79 рубля, евро – на 39 копеек, до 89,36 рубля.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что конец доминирования доллара закончится через пять лет, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

