Курс доллара опустился ниже 79 рублей
24 марта 202010:37
Рубль укрепился к основным валютам на открытии торгов Московской биржи во вторник, 24 марта. Так, доллар подешевел более чем на 1% и опустился ниже отметки в 79 рублей — до 78,5 рубля. Курс евро снизился меньше — на 0,5%, до 85,1 рубля.
Такая динамика наблюдается на фоне роста умеренного роста цен на нефть. В частности, баррель Brent сегодня подорожал до $28.
Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на вторник, - 80,8 рубля и 86,7 рубля соответственно.
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