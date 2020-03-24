Курс доллара опустился ниже 79 рублей

Такая динамика наблюдается на фоне роста умеренного роста цен на нефть. В частности, баррель Brent сегодня подорожал до $28.

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на вторник, - 80,8 рубля и 86,7 рубля соответственно.

