Экономист спрогнозировал курс рубля до 2022 года

Экономист считает, что в течение ближайших шести месяцев нефть будет стоить около 30 долларов за баррель, затем цены начнут расти и вернутся на уровень 60 долларов за бочку.

При нефти за 30 долларов во втором и третьем квартале 2020 года рубль будет балансировать на отметке 75 рублей за доллар, следующие 12 месяцев – укрепится до 68 рублей, через 2,5 года – до 61 рубля, сообщает RT.

После срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стоимость нефти упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель, напоминает Ura.ru. На этом фоне российская валюта ослабла до 75 и 85 рублей за евро соответственно.

