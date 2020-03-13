Экономист спрогнозировал курс рубля до 2022 года
Курс рубля будет зависеть от динамики цен на нефть марки Brent. После провала до 75 рублей за доллар курс национальной валюты в течение двух лет постепенно вернется к отметке 61 рубль. Такой прогноз дал аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Экономист считает, что в течение ближайших шести месяцев нефть будет стоить около 30 долларов за баррель, затем цены начнут расти и вернутся на уровень 60 долларов за бочку.
При нефти за 30 долларов во втором и третьем квартале 2020 года рубль будет балансировать на отметке 75 рублей за доллар, следующие 12 месяцев – укрепится до 68 рублей, через 2,5 года – до 61 рубля, сообщает RT.
После срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стоимость нефти упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель, напоминает Ura.ru. На этом фоне российская валюта ослабла до 75 и 85 рублей за евро соответственно.
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