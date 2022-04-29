Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

Курс доллара на Мосбирже снизился до 70,52 рубля, об этом свидетельствуют данные биржевой площадки на 11:55 по московскому времени.

При этом падение курса составило 2,18%, в последний раз курс доллара опускался ниже 71 рубля в ноябре 2021 года, передает ТАСС.