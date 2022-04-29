Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

Курс доллара на Мосбирже снизился до 70,52 рубля, об этом свидетельствуют данные биржевой площадки на 11:55 по московскому времени.

При этом падение курса составило 2,18%, в последний раз курс доллара опускался ниже 71 рубля в ноябре 2021 года, передает ТАСС.

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Накануне Центробанк РФ объявил официальный курс доллара на 29 апреля. Курс американской валюты установлен на уровне 72,2953 рубля, что на 58,11 копейки ниже, чем днем ранее.

Ранее курс евро упал ниже отметки в 75 рублей впервые с марта 2020 года. 28 апреля на открытии торгов на Московской бирже европейская валюта подешевела до 74,5 рубля.


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