Евро упал ниже 75 рублей впервые с 2020 года
28 апреля 202210:18
Курс евро упал ниже отметки в 75 рублей впервые с марта 2020 года.
На открытии торгов на Московской бирже европейская валюта подешевела до 74,5 рубля.
При этом доллар торгуется на уровне 72 рублей.
Накануне днем курс евро на бирже составлял 72,71 рубля, курс евро — 75,88 рубля, напоминает «Свободная пресса».
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28 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru