Евро упал ниже 75 рублей впервые с 2020 года

Курс евро упал ниже отметки в 75 рублей впервые с марта 2020 года.

Центробанк изменил порядок расчета курсов иностранных валют

На открытии торгов на Московской бирже европейская валюта подешевела до 74,5 рубля.

При этом доллар торгуется на уровне 72 рублей.

Накануне днем курс евро на бирже составлял 72,71 рубля, курс евро — 75,88 рубля, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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