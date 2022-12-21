Доллар поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара впервые с мая преодолел отметку в 70 рублей, следует из данных Московской биржи.

Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро

Утром 21 декабря американская валюта поднималась до 70,04 рубля. В последний раз подобные значения фиксировали 11 мая, пишет Ura.ru. Однако позже курс немного откатился: уже в 7:16 мск доллар стоил 69,84 рубля. К 08:06 курс доллара на Мосбирже составлял 69,70 рубля.

При этом евро подорожал на 51 копейку, до 74,01 рубля. По состоянию на 08:06 европейская валюта стоила 74,10 рубля.

Накануне доллар впервые с 11 мая взлетел выше 68 рублей, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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