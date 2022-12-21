Доллар поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая

Путин сообщил о том, что ситуация в ЛНР остается сложной

СМИ: Зеленский посетит США, выступит в Конгрессе и встретится с Байденом

В 2023 году каждый второй автомобиль на российском рынке будет китайским

Из-за рекордной заболеваемости ОРВИ в ряде регионов РФ двукратно возросла нагрузка на скорую помощь

Доходы в этом году упали у каждого пятого россиянина