Курс доллара опустился ниже 63 рублей

По состоянию на 15:40 мск, американская валюта подешевела на 2,4% - до 62,9962 рубля. Курс евро опустился на 1,93 рубля, до 65,22 рубля.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что рубль укрепляется из-за отсутствия импорта и повышенного спроса на энергоносители, но скоро ситуация может измениться.

