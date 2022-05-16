Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Российский рубль укрепился относительно доллара, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 15:40 мск, американская валюта подешевела на 2,4% - до 62,9962 рубля. Курс евро опустился на 1,93 рубля, до 65,22 рубля.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что рубль укрепляется из-за отсутствия импорта и повышенного спроса на энергоносители, но скоро ситуация может измениться.
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