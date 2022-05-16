Эксперт «ФИНАМ» назвал причины укрепления рубля

Рубль укрепляется из-за отсутствия импорта и повышенного спроса на энергоносители, но скоро ситуация может измениться, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Рубль укрепляется, потому что у нас разрушились цепочки поставок по импорту, российскую нефть и газ покупают в достаточно больших объемах достаточно активно, так как на горизонте новый пакет санкций, отказ от российской нефти или попытки ограничить цену по нефти. Это удерживает текущие цены на энергоносители на высоких уровнях. При этом параллельно происходит снижение темпов экономического роста Китая, происходит повышение ключевых ставок основными Центральными банками. Мы на пороге рецессии в мировой экономике, это снизит потребление энергоресурсов, рубль вполне может показать обратную динамику», - рассказал эксперт.

В пятницу 13 мая курс евро впервые почти за пять лет упал ниже 65 рублей, а курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Рубль по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, превратившись в лучшую валюту в мире в 2022 году, о чем заявили мировые СМИ.

