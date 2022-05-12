Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
12 мая 202215:06
Курс доллара впервые с февраля 2020 года опустился до 65 рублей, об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи.
ТАк, по состоянию на 14:48 мск 12 мая, курс американской валюты упал на 3,27% - до 65 рублей, а по данным на 14:52 мск доллар чуть отыграл - 65,19 рубля (-2,99%).
Курс евро снизился на 3,96% - до 67,71 рубля.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что рубль стал лучшей в мире крупной валютой в 2022 году по укреплению к доллару, сообщает RT.
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12 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru