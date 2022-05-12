Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс доллара впервые с февраля 2020 года опустился до 65 рублей, об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи.

Ассоциация трейдеров рекомендовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля

ТАк, по состоянию на 14:48 мск 12 мая, курс американской валюты упал на 3,27% - до 65 рублей, а по данным на 14:52 мск доллар чуть отыграл - 65,19 рубля (-2,99%).

Курс евро снизился на 3,96% - до 67,71 рубля.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что рубль стал лучшей в мире крупной валютой в 2022 году по укреплению к доллару, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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