Ассоциация трейдеров рекомендовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам не использовать данные Московской биржи для определения курса рубля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление организации.

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Как отметили в EMTA, с 6 июня для определения курса российской валюты лучше использовать данные WM/Refinitiv. Решение носит рекомендательный характер.

Ассоциация подчеркивает, что такие меры могут упростить возможность подсчета обменного курса для ряда трейдеров. После начала специальной военной операции России на Украине курс рубля колебался, и сейчас он, по мнению EMTA, находится на завышенном уровне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рубль"московская Биржа"
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