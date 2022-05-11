Ассоциация трейдеров рекомендовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля

Как отметили в EMTA, с 6 июня для определения курса российской валюты лучше использовать данные WM/Refinitiv. Решение носит рекомендательный характер.

Ассоциация подчеркивает, что такие меры могут упростить возможность подсчета обменного курса для ряда трейдеров. После начала специальной военной операции России на Украине курс рубля колебался, и сейчас он, по мнению EMTA, находится на завышенном уровне.

