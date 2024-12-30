Курс доллара на Forex превысил 111 рублей
Курс доллара на Forex превысил 111 рублей. Об этом сообщает площадка Investing.com.
По данным на 12:29 мск 30 декабря американская валюта подорожала на 6% - до 111,751 рубля. При этом курс доллара превысил курс евро, который снизился на 0,78% и составил 109,305 рубля.
Официальный курс доллара и евро, установленный Центробанком РФ - 101,67 рубля и 106,10 рубля, соответственно.
Ранее Центробанк России при установлении официальных курсов валют по отношению к рублю стал учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru