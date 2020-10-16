Крутое рублевое пике. Министр порадовался девальвации

Падение курса рубля – это «круто». С таким неожиданным заявлением выступил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Так он прокомментировал падение курса национальной валюты на 20%. В интервью Bloomberg он назвал это стимулом для развития производства в России. Российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении», пояснил Мантуров.

Политику таких людей должен изучать психиатр - так оценил в эфире НСН реплику г-на Мантурова научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин:

«Мантуров демонстрирует презрение к людям. Ему плевать на россиян. Благодаря его "гениальной политике" погибло множество предприятий, и импортозависимость стала чудовищной. Непосредственно министр промышленности несет ответственность за то, что у нас нет замены многим импортным товарам, уничтожены производства. Цены вырастут. Людям придется меньше потреблять, потому что больше денег у них, благодаря правительству, не будет. И по сути Мантуров радуется очень болезненному удару по российской экономике. Люди, которые радуются бедам народа, их политику должен изучать психиатр».

Основную причину падения курса рубля назвал НСН экономист Денис Ракша. Это – цены на нефть:

«Нефть упала. Упала она потому, что в мире началась вторая волна карантинных мер в европейских странах и на Ближнем Востоке. Тут все понятно: карантин – это снижение потребления нефти. Снижение потребления нефти – это падение цен, падение цен – это падение нефтяных валют, прежде всего рубля. Укрепления никакого не будет, будут только технические отскоки».

Вечером пятницы курс американской валюты на Мосбирже оставался у отметки в 78 рублей, евро стоил более 91 рубля. Существенное падение рубля по отношению к основным валютам этой осенью российские экономисты неоднократно прогнозировали. Так, руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в ходе пресс-конференции НСН отметил, что доллар вскоре может стоить более 80 рублей. А член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский утверждал, что к концу года курс может достичь отметки в 85 рублей за доллар. Причем, как полагают эксперты, опрошенные «Газетой.ру», резкое падение рубля может начаться уже на следующей неделе.

Факторов поддержки российской валюты нет, тогда как факторов давления на рубль – хоть отбавляй – от новых санкций до войны в Карабахе. Выражаясь языком главы Минпромторга, если что и будет действительно «крутым», так это рублевое пике.

