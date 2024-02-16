Курс доллара достиг уровня в 93 рубля

Рубль продолжает снижаться по отношению к доллару - в пятницу американская валюта достигала отметки в 93 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Курс евро поднялся выше 99 рублей

Курс доллара по состоянию на 14:42 повышался на 57 копеек - до 92,82 рубля, евро - на 37 копеек, до 99,67 рубля. В ходе торгов американская валюта поднималась до 93 рублей ровно.

Ранее экономист Тимур Нигматуллин обосновал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» скорый рост доллара до 100 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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