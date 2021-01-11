Курс биткоина за сутки упал на 20%
Курс биткоина в понедельник в ходе торгов потерял около 20% стоимости.
По данным портала CoinDesk, криптовалюта снижалась на 20,75%, достигнув отметки в 30 251 доллар. По состоянию на 17:44 по московскому времени, стоимость биткоина составляет 33 174,71 доллара.
Курс биткоина рос с середины декабря: 16 декабря криптовалюта превысила державшийся с 2017 года исторический максимум в 20 042 доллара. По данным экспертов, на рост стоимости повлияла политическая обстановка в США, отмечает МИР 24.
На минувшей неделе стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд: 8 января биткоин подорожал до 41 057 долларов.
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