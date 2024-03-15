Курс биткоина за сутки обвалился на $6 тысяч
Курс биткоина в ночь на 15 марта обвалился на $6 тысяч, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость первой криптовалюты рухнула за сутки на 8%. Крупнейшие по капитализации криптовалюты повторили этот тренд (BNB от Binance, XRP от Ripple и Dogecoin).
Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум 12 марта, превысив отметку в 73 тысячи долларов.
Уже в 2024 году стоимость биткоина пробьет отметку в сто тысяч долларов, заявил криптоэксперт Евгений Каминский «Радиоточке НСН». Он отметил, что эксперты готовятся и к пику в 200-300 тысяч с учетом большого спроса крупных игроков рынка.
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