Курс биткоина впервые превысил $80 тысяч

Днем в воскресенье, 10 ноября, стоимость криптовалюты биткоин обновила исторический максимум. Токен достиг отметки в $80 тысяч, сообщает РБК.

Однако вскоре после преодоления исторической отметки курс этой криптовалюты немного скорректировался. Пока монета торгуется в районе $79,5 тысяч.



Активный рост стоимости биткоина начался на фоне выборов президента США. Многие аналитики ставили на победу Дональда Трампа — политик поддерживает криптовалюты. Уже в ночь подсчета голосов в США курс биткоина впервые преодолел отмету в $75 тысяч.