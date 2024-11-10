Курс биткоина впервые превысил $80 тысяч

Днем в воскресенье, 10 ноября, стоимость криптовалюты биткоин обновила исторический максимум. Токен достиг отметки в $80 тысяч, сообщает РБК.

Однако вскоре после преодоления исторической отметки курс этой криптовалюты немного скорректировался. Пока монета торгуется в районе $79,5 тысяч.

Активный рост стоимости биткоина начался на фоне выборов президента США. Многие аналитики ставили на победу Дональда Трампа — политик поддерживает криптовалюты. Уже в ночь подсчета голосов в США курс биткоина впервые преодолел отмету в $75 тысяч.

«Трамп и претензии»: Биткоин пробьет отметку в $100 тысяч вопреки разборкам в США

Член комитета Госдумы РФ по цифровой экономике Арсений Поярков в беседе с НСН допустил, что рынок увидит рекорд стоимости биткоина. Депутат полагает, что стоимость этой криптовалюты может превысить $100 тысяч, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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