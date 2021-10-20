Курс биткоина впервые превысил 66 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум. По данным биржи Binance, цена криптовалюты выросла более чем на 4% и достигла отметки 66,1 тысячи долларов.

Портал CoinMarketCap, в свою очередь, сообщает, что средняя цена биткоина по данным более чем 20 бирж, составляет порядка 65,67 тысячи долларов.

Ранее российские нефтяные компании направили на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и ЦБ РФ проект, в котором предложили использовать свои месторождения для майнинга криптовалют.

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